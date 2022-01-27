Паста с курицей, чесноком и сливками: рецепт на сковороде

Если вы не в настроении стоять у плиты часами, но ужин хотелось бы вкусный, сытный и не ниже ресторанного уровня, дочитайте публикацию до конца! Выбирайте понравившийся рецепт – паста с курицей станет идеальным сочетанием для вкусной трапезы.