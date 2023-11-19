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Карлос Сайнс о Гран-при Лас-Вегаса: «Уик-энд, который надо забыть»

По словам пилота «Феррари», уик-энд прошел для него настолько неудачно, что испанец уже хочет забыть обо всем.

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