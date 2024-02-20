Библиотекари провели пешеходную экскурсию в Рогожский духовный центр

В рамках акции бесплатных экскурсий для москвичей и гостей столицы «Московские истории» ко Дню гида сотрудники Библиотек Нижегородского района организовали пешеходную экскурсию в Рогожский старообрядческий духовный центр.
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