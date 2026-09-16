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Бизнес журнал. Урал

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В Ирбитском районе открыли два новых ФАПа и обновленную врачебную практику

В Ирбитском районе открыли два новых ФАПа и обновленную врачебную практику

Почти 2,6 тысячи жителей Ирбитского района Свердловской области получили возможность обращаться за медицинской помощью в новые и модернизированные учреждения.

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