В Ирбитском районе открыли два новых ФАПа и обновленную врачебную практику

Почти 2,6 тысячи жителей Ирбитского района Свердловской области получили возможность обращаться за медицинской помощью в новые и модернизированные учреждения.
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