Александр Макеев

Нападение ВСУ на территорию России - это основание для объявления священной Третьей Отечественной Войны России против агрессии врага-нациста! Именно на этом основании надо провести дополнительную мобилизацию в 150 тысяч россиян и призвать 2,5 миллионов военнослужащих КНДР и Ирана, интернационалистов анти-нацистов других стран с полным оснащением этих интернациональных антинацистских воинских соединений!