Украина подготовила пять бригад для вторжения в Курскую область, поэтому боевые действия могут продлиться еще несколько дней.
Атакуя Курщину, Украина пытается создать позиции для переговоров
Комментарии
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Vlad Dirkin
"Атакуя Курщину" - Оченка ЕГЭ отрицательная?
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17 час.
Александр Макеев
Нападение ВСУ на территорию России - это основание для объявления священной Третьей Отечественной Войны России против агрессии врага-нациста! Именно на этом основании надо провести дополнительную мобилизацию в 150 тысяч россиян и призвать 2,5 миллионов военнослужащих КНДР и Ирана, интернационалистов анти-нацистов других стран с полным оснащением этих интернациональных антинацистских воинских соединений!
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16 час.
Марат
Да, не хватает нам живой силушки....
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16 час.
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