Явка на выборах в Удмуртии составляет 44,9%

Ижевск. Удмуртия. Очная и электронная явка на выборах в Удмуртии к 15:00 20 сентября достигла 44,9%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.
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