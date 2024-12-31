В Китае создали UV-светодиоды для безмасочного производства чипов — это одна из лучших разработок 2024 годаУчёные из Гонконга вместе с коллегами с материкового Китая представили первые в своём роде MicroLED-дисплеи с светодиодами в диапазоне глубокого ультрафиолета.
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