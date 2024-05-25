Киевский режим открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭС Киевский режим открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭСУкраина приступила к массовому сбросу воды с плотины ДнепроГЭС.
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Киевский режим открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭС Киевский режим открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭСУкраина приступила к массовому сбросу воды с плотины ДнепроГЭС.
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