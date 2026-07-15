НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Россиядә студентлар өчен «университет кунакханәләре» булдырырга тәкъдим иттеләр

Россия Фән һәм югары белем министрлыгы эксперимент сыйфатында студентлар торагының яңа тибын кертергә тәкъдим итте – «университет кунакханәләре», үтемле бәяне саклап калган хәлдә, уңайлырак яшәү шартларын тәэмин итәчәк, диелә РИА Новости агентлыгы танышкан Хөкүмәт карары проектында.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии