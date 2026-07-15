Россиядә студентлар өчен «университет кунакханәләре» булдырырга тәкъдим иттеләр

Россия Фән һәм югары белем министрлыгы эксперимент сыйфатында студентлар торагының яңа тибын кертергә тәкъдим итте – «университет кунакханәләре», үтемле бәяне саклап калган хәлдә, уңайлырак яшәү шартларын тәэмин итәчәк, диелә РИА Новости агентлыгы танышкан Хөкүмәт карары проектында.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии