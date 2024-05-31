Фестиваль воздушных змеев пройдет в Щукине

1 июня в столице начинается самый продолжительный фестиваль — «Лето в Москве. Все на улицу!» Он продлится 100 дней и пройдёт более чем на 600 площадках города — в парках, на бульварах, в скверах, на набережных, на фестивальных площадках «Московских сезонов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии