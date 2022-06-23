Медвежий угол

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Дожили... Бора Гребенщиков ставит условия для гастролей в Крыму и Донбассе...

Дожили... Бора Гребенщиков ставит условия для гастролей в Крыму и Донбассе...

Популярный в конце прошлого века рок-музыкант Борис Гребенщиков согласен дать концерты в Крыму и на Донбассе, если приглашение поступит с Украины.

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