В Воронежской области объявлена ракетная опасность

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе объявлена ракетная опасность. «Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность!» — написал он в своём Telegram.
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