Не пришел на прощание с матерью Порошиной, был изгнан из театра, напал на фаната: громкие скандалы с Дмитрием Назаровым

Дмитрий Назаров, фото: zolya.ruМало кому известно, что звезда «Кухни» на самом деле когда-то был связан с кулинарией, ведь когда-то он работал на хлебозаводе.
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