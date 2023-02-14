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Не пришел на прощание с матерью Порошиной, был изгнан из театра, напал на фаната: громкие скандалы с Дмитрием Назаровым

Не пришел на прощание с матерью Порошиной, был изгнан из театра, напал на фаната: громкие скандалы с Дмитрием Назаровым

Дмитрий Назаров, фото: zolya.ruМало кому известно, что звезда «Кухни» на самом деле когда-то был связан с кулинарией, ведь когда-то он работал на хлебозаводе.

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