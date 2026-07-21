Новак ягулык базарындагы вазгыятьнең акрынлап тотрыклылануы турында белдерде

Россия ягулык базарындагы вазгыять ил Хөкүмәте кабул иткән чаралар нәтиҗәсендә акрынлап тотрыклылана башлады, дип хәбәр итте Министрлар Кабинетының матбугат хезмәте РФ вице-премьеры Александр Новак үткәргән киңәшмә нәтиҗәләре буенча.
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