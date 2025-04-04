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12 тысяч жителей Белгородской области получат выплаты по 15 тысяч рублей

12 тысяч жителей Белгородской области получат выплаты по 15 тысяч рублей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о начале выплат в размере 15 тысяч рублей для более 12 тысяч пострадавших жителей Краснояружского и Ракитянского районов.

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