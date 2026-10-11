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"Четыре села и много подлости": Корчинский* накинулся на США и призвал тыл пострадать

"Четыре села и много подлости": Корчинский* накинулся на США и призвал тыл пострадать

Лидер группировки "Братство"** и бывший глава УНА-УНСО** Дмитрий Корчинский призвал Киев жёстко ответить Вашингтону, а рядовых украинцев – не ныть, а крепиться .

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