В Невинномысске отражают налёт БПЛА на промзону

В Невинномысске отражают налёт беспилотников, нацеленный на промзону города. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
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