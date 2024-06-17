Сенатор Двойных: РФ и КНР намерены сотрудничать в лекарственном растениеводстве

Председатель комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных заявил, что Москва и Пекин рассматривают возможность развития сотрудничества в сфере лекарственного растениеводства.
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