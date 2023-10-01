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Тыква, запеченная в духовке c базиликом и чесноком

Тыква, запеченная в духовке c базиликом и чесноком

Прекрасный осенний овощ - тыква - запеченная в духовке с чесноком и базиликом, превращается в прекрасный гарнир с пикантным вкусом или самостоятельное блюдо, которое понравится и сидящим на диете людям из-за низкой калорийности, и вегетарианцам за наличие в рецепте только растительных продуктов.

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