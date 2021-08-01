Происшествия

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Старший сержант полиции Имам Хатаев стал бронзовым призером токийской Олимпиады по боксу

Старший сержант полиции Имам Хатаев стал бронзовым призером токийской Олимпиады по боксу

«На XXXII летних Олимпийских играх в Токио российский боксер, полицейский патрульно-постовой службы УМВД России по г.

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