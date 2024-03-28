Путин: поставки Украине истребителей F-16 не поменяют ситуацию на поле боя

Поставки Украине истребителей F-16 не поменяют ситуацию, сложившуюся на поле боя. Соответствующее заявление, как информирует РИА Новости, сделал президент Российской Федерации Владимир Путин, встретившийся в Торжке с военными летчиками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии