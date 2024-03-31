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ВСУ потеряли около 600 военных на донецком и авдеевском направлениях

На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск российской армии заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Часов Яр, Красное, Богдановка, Клещеевка и Новомихайловка в ДНР.

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