На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск российской армии заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Часов Яр, Красное, Богдановка, Клещеевка и Новомихайловка в ДНР.