Домодедово сдали в офшор, а теперь — в суд: Аэропорт на пути к национализации

Николай Жариков

НУ вот власти вроде начали врубаться что Россия и капитализм это две не совместимые вещи.МИН. ВС уже прижучили доберутся до всех и будет в России уже не капитализм с их рыночной экономикой а более понятная плановая и все эти хозиева аэродромов пароходов заводов станут директорами с окладом 200 руб. Социализмом это не назовут но что-то похожее будет