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Домодедово сдали в офшор, а теперь — в суд: Аэропорт на пути к национализации

Домодедово сдали в офшор, а теперь — в суд: Аэропорт на пути к национализации

Avia.pro - СМИ Россия – страна возможностей. Особенно для людей, которые умеют находить лазейки, оптимизировать налоги и забывать о «стратегических интересах» государства.

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Комментарии
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федор
Прекрасный аэропорт, удобный, чистенький и в современном стиле , особенно после реконструкции.
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12 час.
Николай Жариков
НУ вот власти вроде начали врубаться что Россия и капитализм это две не совместимые вещи.МИН. ВС уже прижучили доберутся до всех и будет в России уже не капитализм с их рыночной экономикой а более понятная плановая и все эти хозиева аэродромов пароходов заводов станут директорами с окладом 200 руб. Социализмом это не назовут но что-то похожее будет
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11 час.
Евгений Михайлов
&quot;советское наследие, которое в 90-х кто-то (не будем тыкать пальцем) сумел перевести в частные руки, а затем превратить в огромную денежную машину&quot;. Что это за фигуры умолчания?!  Чего боитесь?
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9 час.
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