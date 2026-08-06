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Царьград

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Ярославский завод внедрил 3D-принтер для прототипов шин

Ярославский завод внедрил 3D-принтер для прототипов шин

На Ярославском шинном заводе внедрен 3D-принтер для печати полномасштабных прототипов шин. Это устройство позволяет создавать макеты с использованием пластика, максимально приближенные к реальным изделиям.

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