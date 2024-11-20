☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 382 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Чещина
    Внук-подросток попросил родителей подарить ему на ДР робот-пылесос (его домашняя работа - пылесосить). Подарили. Все ...Робот-пылесос и м...
  • Семен Демин
    У нас нет другого выхода.Небензя рассказал...
  • Алеся Ясногорцева
    Если работа у Вас связанная с физическими нагрузками - то да, покупайте! А вот если на работе Вы только за компьютеро...Робот-пылесос и м...

Небензя рассказал, до каких пор будет продолжаться спецоперация на Украине

Небензя рассказал, до каких пор будет продолжаться спецоперация на Украине

У Запада нет никакого морального права выдвигать обвинения в адрес РФ. Об этом на заседании Совбеза ООН по Украине заявил постпред РФ Василий Небензя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
Не следует впадать в крайности и торопить с выполнением поставленных задач в ходе вооружённого противостояния с НАТО (прокси-война) на Украине, как &quot;полигоне&quot; по собственному заверению киевских властей. Важно ведержать, как и в финансировании ВС РФ, принцип: &quot;необходимо и достаточно&quot;. Никто не отменял стремление Запада подорвать нашу экономику.
Ответить
14 час.
Святослав Сюткин
Святослав Сюткин  пока не уничтожим нацизм на Украине - до победного завершения!
Ответить
14 час.
Семен Демин
У нас нет другого выхода.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх