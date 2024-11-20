Игорь Кузнецов

Не следует впадать в крайности и торопить с выполнением поставленных задач в ходе вооружённого противостояния с НАТО (прокси-война) на Украине, как "полигоне" по собственному заверению киевских властей. Важно ведержать, как и в финансировании ВС РФ, принцип: "необходимо и достаточно". Никто не отменял стремление Запада подорвать нашу экономику.