У Запада нет никакого морального права выдвигать обвинения в адрес РФ. Об этом на заседании Совбеза ООН по Украине заявил постпред РФ Василий Небензя.
Небензя рассказал, до каких пор будет продолжаться спецоперация на Украине
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Не следует впадать в крайности и торопить с выполнением поставленных задач в ходе вооружённого противостояния с НАТО (прокси-война) на Украине, как "полигоне" по собственному заверению киевских властей. Важно ведержать, как и в финансировании ВС РФ, принцип: "необходимо и достаточно". Никто не отменял стремление Запада подорвать нашу экономику.
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14 час.
Святослав Сюткин
Святослав Сюткин пока не уничтожим нацизм на Украине - до победного завершения!
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14 час.
Семен Демин
У нас нет другого выхода.
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7 час.
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