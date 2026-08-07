ФСБ задержала более 20 сотрудников криптообменников в «Москва-Сити»

ФСБ задержала в Москве более 20 человек, работавших в криптообменниках в бизнес-картале «Москва-Сити» и закрыл девять таких пунктов, пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на центр общественных связей ведомства.
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