Корабль Crew Dragon с космическими туристами вернулся на Землю

Global Look Press/Joshua Conti/Us Space Корабль Crew Dragon, стартовавший 10 сентября с космическими туристами на борту с миссией Polaris Dawn, приводнился у побережья штата Флорида в США, сообщила компания SpaceX в социальной сети X.
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