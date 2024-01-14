Гений про злодейства Ну вы даете, имперцы. Сожрать за 10 дней 4 000 тонн лососевой икры - это уже ни в какие ворота.
Праздничный стол: нас сосчитали
Комментарии
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ТМ
Татьяна Мартыненко
Добавлю от себя ,ели икру чайными ложками в праздники,нужны ложки побольше!
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22 час.
А Кудасов
Не понял, так к чему это ... не знаю как назвать или назвал бы ...?
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22 час.
СА
Сергей Андросов
Полковник, там не понял, здесь не знаешь! Может Альцгеймер у двери стоит?
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19 час.
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