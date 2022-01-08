«Ньюкасл» может арендовать Марсьяля у «МЮ»

Интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялю проявляет «Ньюкасл». По данным The Times, клуб, занимающий 19-е место в турнирной таблице АПЛ, рассматривает вариант с арендой 26-летнего француза.
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