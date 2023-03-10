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Барабанов сделал 2 передачи в матче с «Сент-Луисом». У него 42 очка в 61 игре

Барабанов сделал 2 передачи в матче с «Сент-Луисом». У него 42 очка в 61 игре

Александр Барабанов сделал 2 передачи в матче с «Сент-Луисом». Форвард «Сан-Хосе» поучаствовал в обеих шайбах своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Блюз» (2:4).

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