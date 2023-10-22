Прогноз погоды на сегодня • Симферополь: +28°, ясно ☀️ • Севастополь: +23°, ясно ☀️ • Ялта: +25°, ясно ☀️ • Алушта: +23°, ясно ☀️ • Евпатория: +21°, ясно ☀️ • Саки: +23°, ясно ☀️ • Бахчисарай: +29°, ясно ☀️ • Джанкой: +28°, ясно ☀️ • Судак: +20°, ясно ☀️ • Феодосия: +20°, облачно 🌥 • Керчь: +21°, ясно ☀️ • Черноморское: +23°, ясно ☀️ • Армянск: +25°, ясно ☀️ Крым Оперативный.
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