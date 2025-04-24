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Царьград

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Трамп разочарован, Украина рискует остаться без помощи США из-за Зеленского

Трамп разочарован, Украина рискует остаться без помощи США из-за Зеленского

На Украине боятся реакции Трампа из-за нежелания Киева вести мирные переговоры.Авторы статьи в Wall Street Journal раскрывают тревожную перспективу для Украины: возможное прекращение финансовой и военной помощи со стороны США при президенте Дональде Трампе.

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