Трамп разочарован, Украина рискует остаться без помощи США из-за Зеленского

На Украине боятся реакции Трампа из-за нежелания Киева вести мирные переговоры.Авторы статьи в Wall Street Journal раскрывают тревожную перспективу для Украины: возможное прекращение финансовой и военной помощи со стороны США при президенте Дональде Трампе.
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