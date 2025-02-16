Даниил Медведев: надеюсь, что случай с Синнером поможет теннисистам

Итальянец дисквалифицирован на три месяца.фото: usopen.org/Pete StaplesДисквалификация на три месяца первой ракетки мира итальянца Янника Синнера может создать прецедент для допинговых дел и помочь теннисистам в будущем избежать более длительного наказания.
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