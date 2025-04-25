Концерн Hyundai объявил гибридизацию всего модельного ряда[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Концерн Hyundai уже много лет выпускает гибридные модели, а сейчас объявил о новой волне гибридизации, которая потенциально накроет всю гамму автомобилей под всеми брендами.