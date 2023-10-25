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Скадовский порт начал переходить под российскую юрисдикцию

Скадовский порт начал переходить под российскую юрисдикцию

Скадовский морской торговый порт в Херсонской области начал процесс перерегистрации документации по законодательству России, сообщает ТАСС со ссылкой на директора государственного унитарного предприятия «Херсонский морской торговый порт» Андрея Харитонова.

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