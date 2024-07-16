РИА Новости: на стороне Киева воюют члены Bandidos со штаб-квартирой в США

Члены международного мотоклуба Bandidos, базирующегося в США, участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных Сил Украины (ВСУ), при этом официальные представительства организации продолжают функционировать на территории России.
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