Украина уже проиграла. Вот кто в этом виноват

Украинский Telegram-канал “Резидент” заявил в субботу, что Трамп дал Киеву и Москве десять дней на то, чтобы договориться друг с другом о временном прекращении огня, пригрозив в противном случае “свернуть с мирного пути”.
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