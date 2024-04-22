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Спасатели эвакуировали 23 рыбаков с дрейфующей в Охотском море льдине

Спасатели эвакуировали 23 рыбаков с дрейфующей в Охотском море льдине

Спасатели эвакуировали с отколовшийся льдины 23 рыбаков в бухте Гертнера в городе Магадане.Утром 22 апреля льдина, на которой находились рыбаки, откололась от припая, её стало уносить в Охотское море, началась спасательная операция.

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