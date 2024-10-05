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Новости от Димы Гордона

Новости от Димы Гордона

Вот скажите, как в головах этих людей уживаются такие . противоречивые мысли? Или они реально не помнят сегодня то, о чем говорили вчера? Ну так записывать надо.

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