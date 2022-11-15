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Байден не смог изменить позицию Китая по России

Байден не смог изменить позицию Китая по России

Евгений Поздняков   Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина в рамках саммита G20 показала – ожидаемых подвижек в разморозке американо-китайских отношений не произошло.

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