Порнографические снимки Тейлор Свифт возмутили Гильдию киноактеров США

Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA) вступилась за знаменитую американскую певицу Тейлор Свифт в связи с массовым распространением в сети скандальных фотографий с ее участием, созданных при помощи нейросетей.
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