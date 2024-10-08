В штате Северная Каролина изменили расположение избирательных участков

План по изменению мест очного досрочного голосования и мест голосования в день выборов в пострадавших от урагана «Хелен» округах одобрила избирательная комиссия Северной Каролины, сообщил 7 октября сайт The Post Millenial.
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