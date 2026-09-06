Страшные истории со слаймами на ночь

Вы замечали, как безобидный лизун на тумбочке начинает вести себя странно, когда за окном темно? Приготовьтесь: эти страшные истории про слаймов превратят вашу любимую игрушку-антистресс в источник настоящего холодка по спине.
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