БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Саммит на удаленке: Часовой диалог Путина и Трампа состоялся, встреча «на троих» — в ближайших планах

Саммит на удаленке: Часовой диалог Путина и Трампа состоялся, встреча «на троих» — в ближайших планах

Западные СМИ уверены, что после визита трамповских посланцев в Москву и Киев переговорные позиции России многократно усилились Константин Ольшанский На фото: президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора (Фото: Александр Казаков/ТАСС) Дипломатический процесс вокруг украинского кризиса после долгого затишья вроде бы вновь ускоряется.

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