Саммит на удаленке: Часовой диалог Путина и Трампа состоялся, встреча «на троих» — в ближайших планах

Западные СМИ уверены, что после визита трамповских посланцев в Москву и Киев переговорные позиции России многократно усилились Константин Ольшанский На фото: президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора (Фото: Александр Казаков/ТАСС) Дипломатический процесс вокруг украинского кризиса после долгого затишья вроде бы вновь ускоряется.