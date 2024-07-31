В Омске женщине дали 6 лет колонии общего режима за видео в соцсетях. Следствие считает, что им она дискредитировала вооруженные силы и подорвала авторитет армии.
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В Омске женщине дали 6 лет колонии общего режима за видео в соцсетях. Следствие считает, что им она дискредитировала вооруженные силы и подорвала авторитет армии.