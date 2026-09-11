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Xiaomi представила ночник Mijia Night Light 4 за 9 долларов с радаром, автономностью до восьми месяцев и зарядкой по USB-C

Xiaomi представила ночник Mijia Night Light 4 за 9 долларов с радаром, автономностью до восьми месяцев и зарядкой по USB-C

Он сам включается, когда обнаруживает человека в комнате Xiaomi представила ночник Mijia Night Light 4, который автоматически реагирует на присутствие человека и способен проработать до восьми месяцев без подзарядки.

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