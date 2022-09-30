Вечерний Новосибирск

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Как изменится жизнь с 1 октября-2022 — выплаты пожилым, блокировка мошенников и Вечный огонь без НДС

Как изменится жизнь с 1 октября-2022 — выплаты пожилым, блокировка мошенников и Вечный огонь без НДС

На сколько и кому поднимут пенсии и зарплаты с 1 октября На 4 % вырастут заработные платы служащих федеральных госорганов, бюджетных, автономных и казенных учреждений, гражданского персонала воинских частей и работников правоохранительных органов.

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