Как изменится жизнь с 1 октября-2022 — выплаты пожилым, блокировка мошенников и Вечный огонь без НДС

На сколько и кому поднимут пенсии и зарплаты с 1 октября На 4 % вырастут заработные платы служащих федеральных госорганов, бюджетных, автономных и казенных учреждений, гражданского персонала воинских частей и работников правоохранительных органов.
На сколько и кому поднимут пенсии и зарплаты с 1 октября На 4 % вырастут заработные платы служащих федеральных госорганов, бюджетных, автономных и казенных учреждений, гражданского персонала воинских частей и работников правоохранительных органов.
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