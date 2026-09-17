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RT Russia

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Главком ВМС Британии Дженкинс выразил опасения по поводу ВМФ России

Главком ВМС Британии Дженкинс выразил опасения по поводу ВМФ России

Военно-морской флот России может представлять угрозу для Великобритании. Такими опасениями поделился главком ВМС Соединённого Королевства Гвин Дженкинс.

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