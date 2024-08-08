Бои в Курской области: противник попытался прорваться к райцентру Коренево После прорыва на территорию Курской области противник запланировал движение как минимум на двух направлениях.
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Бои в Курской области: противник попытался прорваться к райцентру Коренево После прорыва на территорию Курской области противник запланировал движение как минимум на двух направлениях.
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