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Притворились Бегловым: мошенники вытянули из петербургского пенсионера 2,3 миллиона

Притворились Бегловым: мошенники вытянули из петербургского пенсионера 2,3 миллиона

Телефонные мошенники обманули петербургского пенсионера на 2,3 миллиона рублей. Деньги вытягивали представившись губернатором Северной столицы.

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